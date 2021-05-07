Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Er alımı başvurusunun açıklandığı duyuruldu. Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er ön başvuru sonuçlarını resmi sitesinde yayınlandı. Bu noktada adaylar, Sözleşmeli er başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Sorusunu araştırıyor. İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er sonuç sorgulama ekranı!
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2021 YILI (2021/2 DÖNEM) SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN KONU HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti;
a. 18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA yerleşkesinde,
b. 31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.
2. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;
a. Birinci Grup Adaylar; 18 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.
b. İkinci Grup Adaylar; 31 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında sınavlara girecektir. Aday değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.
(Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
4. Seçim Aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi;
(1) Birinci grup adaylar için mekik, şınav ve hedef koşusu (400 metre)
(2) İkinci grup adaylar için mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.