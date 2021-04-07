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    • 07.04.2021 09:48
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    4.000-9.000 TL ortalama maaşla 'na 79 sözleşmeli personel alımı yapılacak! Kimyager, güvenlik, teknisyen...

    , 'unda (ATK) istihdam etmek üzere 79 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda personel alımu için başvuru şartları ve kadrolarla ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Bu noktada, başvuruların nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Peki, Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ? İşte şartlar ve alım yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Adli Tıp Kurumu'na 79 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

    Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alıyor. İlan kurumun internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan ilanda personel alımı için başvuruların Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Peki, Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ATK başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

    BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.

    Ayrıca adaylar Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ve açıklanan kadrolardan en fazla birine başvuruda bulunabilecek.

    SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ!

    İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        Adli Tıp Kurumu yayınladığı ilan ile alım yapacağı kadroları ve kişi sayını belirtti. İşte boş kadrolar;

        18 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager),

        24 Laborant,

        30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

        3 Teknisyen

        4 Destek Personeli (Hizmetli)

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) Son başvuru günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

        c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

        d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

        f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

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