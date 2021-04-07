Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alıyor. İlan kurumun internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan ilanda personel alımı için başvuruların Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Peki, Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ATK başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgiler haberimizde!
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.
Ayrıca adaylar Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ve açıklanan kadrolardan en fazla birine başvuruda bulunabilecek.
SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ!
İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.