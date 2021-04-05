Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alıyor. İlan kurumun internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan ilanda personel alımı için başvuruların Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Peki, Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ATK başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı ilanı yayınlandı. Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu personel alacak. İlana göre Adli Tıp Kurumu'na kimyager, laborant, hizmetli, koruma ve güvenlik görevlisi ile teknisyen alınacak.