Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alıyor. İlan kurumun internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan ilanda personel alımı için başvuruların Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Peki, Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ATK başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgiler haberimizde!
Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı ilanı yayınlandı. Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu personel alacak. İlana göre Adli Tıp Kurumu'na kimyager, laborant, hizmetli, koruma ve güvenlik görevlisi ile teknisyen alınacak.
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adli Tıp Kurumu personel alımı ilanına başvurular "www.atk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.
SÖZLÜ SINAV YAPILACAK!
Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 teknik hizmet personeli (kimyager), 24 laborant, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 teknisyen ve 4 destek personeli (hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sözlü sınav gerçekleştirilecek.
KPSS'DEN EN AZ 70 PUAN ŞARTI!
Adayların unvanlarına göre belirtilen nitelik ve özel şartları taşımaları ve 2020 yılı KPSS'de her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan almış olmaları gerekiyor.