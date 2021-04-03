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    • 03.04.2021 08:57
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    • 03.04.2021 08:57
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    200 sözleşmeli personel alacak! MSB personel alım ilanları

    tarafından yayınlanan ilanla 'ne 200 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Yayınlanan ilanda alınacak sözleşmeli personellere ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    Resmen açıklandı! Yüzlerce personel alınacak
    'nde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacağı açıklandı.

    İlanda "Aşçı,Berber,Terzi/Ütücü,Garson,Marangoz,Metal İşleri,Elektrik,Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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