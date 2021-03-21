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    • Memurlar
    • 21.03.2021 12:20
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    • 21.03.2021 12:20
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    2021 500 işçi alımı ilanı! başladı mı? İşte - başvuru şartları ve detaylar

    Çay eksperi alımı için başvuru yapacak adayların ya da Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu olması gerektiği, KPSS'den en az 60 puan ve üzerinde puan almış olması gerektiği kaydedilirken, beden işçisi alımı için başvuru yapacak adayların 18-50 yaş aralığında, erkek, en az ilkokul mezunu, iş yerinin bulunduğu il ya da ilçelerinde ikamet etme şartını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2021 yılı mevsimlik işçi alımı ilanı bekleniyor. 500 mevsimlik işçi alımı yapacak. ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR her yıl belirli dönemlerde mevsimlik işçi alımı yapıyor

    takvim.com.tr
    2021 500 işçi alımı ilanı! ÇAYKUR işçi alımı son dakika başladı mı?

    ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları gündem oldu. ÇAYKUR 500 geçici işçi alımı duyurusu yayınlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlar kura ile yapılacak. Kura sürecinin Mayıs 2021'e kadar tamamlanacağı öğrenildi. İşçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı nasıl yapılır? 500 işçi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 22 Mart'ta başlayacak, 26 Mart'ta sona erecek. İl ve İlçe müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapılabileceği gibi İŞKUR resmi internet sayfasından da başvuru yapılabilecek.

    500 İŞÇİ ALINACAK

    Yapılan son dakika açıklamasında Çaykur bünyesine en az ilkokul mezunları arasından 500 işçi alımı yapılacağı öğrenildi.

    ÇAY EKSPERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

    MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

    2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

    2021 MAAŞLARI

    3250 TL maaş 2020 yılı için belirlenen maaş. 2021 yılında yapılacak zamla en az 3500-3600 TL olması bekleniyor.

        RİZE

        Rize'deki çay fabrikaları için 210 beden işçisi ve 145 çay eksperi alımı yapılacak.

        TRABZON

        Trabzon'daki çay fabrikaları için 60 beden işçisi ve 32 çay eksperi alımı

        ARTVİN

        Artvin ilindeki fabrikalar için 25 beden işçisi ve 20 çay eksperi alınacak.

        GİRESUN

        Giresun'daki çay fabrikası için ise 5 beden işçisi ve 3 çay eksperi alımı.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        İşe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri arası 5 iş gününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır.

        Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Geçici çay eksperi başvuruları Teşekkülümüze bağlı Cumhuriyet Çay Fabrikası için ilana çıkılarak alınacak akabinde başvuruları kabul edilen çay eksperleri adayları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemler tesis edilerek Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalarımıza işe girmeye hak kazananların dağıtımı yapılacaktır.

        Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir fabrikaya başvuruda bulunacak, birden çok fabrikaya başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.

        KURA ÇEKİMİ YAPILACAK!

        Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacaktır.
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        Haberler Memurlar 2021 500 işçi alımı ilanı! ÇAYKUR işçi alımı son dakika başladı mı? İşte İŞKUR-ÇAYKUR başvuru şartları ve detaylar