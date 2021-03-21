ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları gündem oldu. ÇAYKUR 500 geçici işçi alımı duyurusu yayınlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlar kura ile yapılacak. Kura sürecinin Mayıs 2021'e kadar tamamlanacağı öğrenildi. İşçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı nasıl yapılır? 500 işçi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 22 Mart'ta başlayacak, 26 Mart'ta sona erecek. İl ve İlçe müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapılabileceği gibi İŞKUR resmi internet sayfasından da başvuru yapılabilecek.
500 İŞÇİ ALINACAK
Yapılan son dakika açıklamasında Çaykur bünyesine en az ilkokul mezunları arasından 500 işçi alımı yapılacağı öğrenildi.
ÇAY EKSPERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,
2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,
2021 MAAŞLARI
3250 TL maaş 2020 yılı için belirlenen maaş. 2021 yılında yapılacak zamla en az 3500-3600 TL olması bekleniyor.