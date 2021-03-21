BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İşe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri arası 5 iş gününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır.

Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Geçici çay eksperi başvuruları Teşekkülümüze bağlı Cumhuriyet Çay Fabrikası için ilana çıkılarak alınacak akabinde başvuruları kabul edilen çay eksperleri adayları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemler tesis edilerek Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalarımıza işe girmeye hak kazananların dağıtımı yapılacaktır.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir fabrikaya başvuruda bulunacak, birden çok fabrikaya başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.