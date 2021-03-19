KPSS şartı yok! Diyarbakır'da belediyelere 423 işçi alınacak! Başvuru nasıl yapılır?

423 İŞÇİ ALINACAK

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyeleri personel ihtiyaçlarını gidermek için 423 işçi alımı yapacak" denildi.

PERSONELLER KURA İLE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ALINACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, personel alımı için dağılımın nasıl olacağını detaylarıyla şu şekilde aktardı:

"Türkiye'de nadiren uygulanan yöntem ile yerel yönetimlerde ilk defa kura yöntemi ile personel almış olacağız. Büyükşehir için Diyarbakır'da ikamet etme şartı, ilçelerde de Kayapınar, Sur ve Yenişehir Belediye sınırları içerisinde ikamet etme şartı baz alınarak 423 personel istihdam edilecek. Bu personellerden 56'sı Büyükşehir Belediyesi, 87'si DİSKİ, 130'u Kayapınar Belediyesi, 100 personel Yenişehir Belediyesi ve 50 personel de Sur Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere kura yöntemiyle alınacak. Alımlar tamamen şeffaf adil ve eşitlikçi bir anlayışla olacak"