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    • 19.03.2021 13:09
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    • 19.03.2021 13:09
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    KPSS şartı yok! 'da belediyelere 423 işçi alınacak! Başvuru nasıl yapılır?

    Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) bünyesine ve ilçelerdeki belediyelere işçi alımları yapılacak. Toplamda 423 işçinin alınacağı duyurulurken, alım yapılacak personeller kura çekilişiyle belirlenecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerine alım yapılacağı duyuruldu. Peki, Diyarbakır 423 işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    KPSS şartı yok! Diyarbakır'da belediyelere 423 işçi alınacak! Başvuru nasıl yapılır?

    Diyarbakır'da birçok belediyeye ve DİSKİ bünyesine toplamda 423 personel alınacağı açıklandı. İş sahibi olmak isteyenler işçi alımı ilanlarını takip ederken son ilan Diyarbakır'dan geldi. Yapılan açıklamada; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerine işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki başvuru şartları nelerdir? Diyarbakır işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

    423 İŞÇİ ALINACAK

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyeleri personel ihtiyaçlarını gidermek için 423 işçi alımı yapacak" denildi.

    PERSONELLER KURA İLE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ALINACAK

    Konuya ilişkin açıklama yapan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, personel alımı için dağılımın nasıl olacağını detaylarıyla şu şekilde aktardı:

    "Türkiye'de nadiren uygulanan yöntem ile yerel yönetimlerde ilk defa kura yöntemi ile personel almış olacağız. Büyükşehir için Diyarbakır'da ikamet etme şartı, ilçelerde de Kayapınar, Sur ve Yenişehir Belediye sınırları içerisinde ikamet etme şartı baz alınarak 423 personel istihdam edilecek. Bu personellerden 56'sı Büyükşehir Belediyesi, 87'si DİSKİ, 130'u Kayapınar Belediyesi, 100 personel Yenişehir Belediyesi ve 50 personel de Sur Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere kura yöntemiyle alınacak. Alımlar tamamen şeffaf adil ve eşitlikçi bir anlayışla olacak"

    HANGİ BELEDİYEYE HANGİ PERSONELLER ALINACAK?

    Yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Belediyesi'nin alım yapacağı personeller şu belediyelerde istihdam edilecek:

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 56 personel,

    Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ'ye 87 personel,

    Kayapınar Belediyesi'ne 130 personel

    Yenişehir Belediyesi'ne 100 personel,

    Su Belediyesi'ne 50 personel,

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        başvuruların 22 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu. Kuraların noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılacağının altı çizilirken, Kaymakam Çiftçi, "Ayrıca kura çekimi de şeffaflık ilkesi gereği belediyelerin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Tüm başvuru yapanların kurayı pandemi nedeniyle izlemesi mümkün değil. Ama belki temsilcileri belli bir oranda kura sistemini izleyebilecek" dedi.
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