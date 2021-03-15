JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3'de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme yüklenmesi,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,