KPSS neticelerinin açıklanmasıyla beraber puanlarını bilenler Jandarma astsubay alımı müracaatı yapmak için müracaatların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Jandarma Personel Temin sayfası üzerinden yayımlanan bültende "Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve müesseselerde istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Yüksekokulu Başkanlığına belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır" denildi. Jandarma astsubay olan adaylar, meslek içinden yapılacak JÖH alımlarına başvurabilir. Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59'da sona erecek. İşte ASEM JSGA vatandaş jandarma personel temin başvuru sayfası
JÖH OLABİLECEKLER
Jandarma astsubay olan adaylar, meslek içinden yapılacak JÖH alımlarına başvurabilir.
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULAR BAŞLADI
Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59'da sona erecek.
BAŞVURU EKRANI AÇILDI
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında başvuruların başladığına yer verildi.
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
Yukarıdaki linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada jandarma astsubay alımına tıklayın. Linke tıkladıktan sonra karşınıza e devlet girişi kısmı çıkacak. Burada giriş yaptıktan sonra jandarma sayfasına gireceksiniz.
Burada sol tarafta bulunan menüde kişisel bilgilerinizi girin. Fotoğraf, iletişim, sınav, mezuniyet ile diğer bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurduktan sonra BAŞVURU SÜRECİNDEKİLER kısmına tıklayarak jandarma astsubay alımına başvurunuzu yapabilirsiniz.
ALIM YAPILAN BRANŞLAR
Jandarma astsubay alımında branşlar şu şekilde:
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen başvuru yapılamayacak.
Sisteme Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.