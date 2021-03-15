Jandarma astsubay alımı şartları ve tarihinin belli olmasıyla birlikte adaylar detayları internetten aramaya başladı.
Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Jandarma astsubay alımı için ilan en son 2020 Temmuz ayında jandarma astsubay başvurusu yapılmıştı.
Peki bu yıl ne başvurular ne zaman başlayacak? Jandarma 1640 Astsubay alımı yapacağını duyurdu. 2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?
JÖH OLABİLECEKLER
Jandarma astsubay olan adaylar, meslek içinden yapılacak JÖH alımlarına başvurabilir.
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULAR BAŞLADI
Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59'da sona erecek.
BAŞVURU EKRANI AÇILDI
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında başvuruların başladığına yer verildi.
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
Yukarıdaki linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada jandarma astsubay alımına tıklayın. Linke tıkladıktan sonra karşınıza e devlet girişi kısmı çıkacak. Burada giriş yaptıktan sonra jandarma sayfasına gireceksiniz.
Burada sol tarafta bulunan menüde kişisel bilgilerinizi girin. Fotoğraf, iletişim, sınav, mezuniyet ile diğer bilgilerinizi eksiksiz şekilde doldurduktan sonra BAŞVURU SÜRECİNDEKİLER kısmına tıklayarak jandarma astsubay alımına başvurunuzu yapabilirsiniz.
ALIM YAPILAN BRANŞLAR
Jandarma astsubay alımında branşlar şu şekilde:
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen başvuru yapılamayacak.
Sisteme Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.