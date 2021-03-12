Son dakika haberi: İstanbul'da Belediye bünyesindeki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesine mezuniyet şartı olmadan 1000 işçi alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR'da yayımlanan ilan metnine baktığımızda alınacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
İŞKUR'da yayımlanan ilan metnine baktığımızda alınacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Geçici olarak yapılacak personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:
-Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,
-20-50 yaş arasında olmak
-Fiziki engeli olmamak
-Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel.
BAŞVURU TARİHİ
İlana başvurular 12 Mart 2021 'de başlayacak ve 16 Mart 2021 tarihine kadar başvurular alınacak. Adaylar başvuruların , resimli özgeçmişleri ile basvuru@agac.istanbul mail adresine göndererek yapacak.