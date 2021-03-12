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    • Memurlar
    • 12.03.2021 08:21
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    • 12.03.2021 08:21
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    Mezuniyet şartsız! 'da Belediye bünyesine kadın erkek 1000 işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

    'da belediye bünyesine 1000 işçi alınacak. İstanbul'da belediye bünyesinde faaliyet göstermekte olan bünyesine mezuniyet koşulu olmadan işçi alımı yapılacağı açıklandı. Yapılacak alımda belediye bünyesinde 1000 emekçi istihdam edilecek. Bültene müracaatlar 12 Mart 2021 'de başlayacak ve 16 Mart 2021 tarihine kadar müracaatlar alınacak. Adaylar müracaatların , fotoğraflı özgeçmişleri ile basvuru@agac.istanbul mail adresine göndererek yapacak. 'da yayımlanan ilan metnine baktığımızda alınacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi.

    takvim.com.tr
    İstanbul'da Belediye Bünyesine Kadın Erkek 1000 İşçi Alımı Yapılacak: Mezuniyet Şartı Yok!

    Son dakika haberi: İstanbul'da Belediye bünyesindeki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesine mezuniyet şartı olmadan 1000 işçi alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR'da yayımlanan ilan metnine baktığımızda alınacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    İŞKUR'da yayımlanan ilan metnine baktığımızda alınacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Geçici olarak yapılacak personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

    -Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,

    -20-50 yaş arasında olmak

    -Fiziki engeli olmamak

    -Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel.

    BAŞVURU TARİHİ

    İlana başvurular 12 Mart 2021 'de başlayacak ve 16 Mart 2021 tarihine kadar başvurular alınacak. Adaylar başvuruların , resimli özgeçmişleri ile basvuru@agac.istanbul mail adresine göndererek yapacak.

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için; Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız. İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız. Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
        Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
        Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
        Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
        En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
        Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
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        Haberler Memurlar Mezuniyet şartsız! İstanbul'da Belediye bünyesine kadın erkek 1000 işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar