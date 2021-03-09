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    • Memurlar
    • 09.03.2021 15:32
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    • 09.03.2021 15:35
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    230 memur alımı başvurusu! KPSS şartı yok! ?

    , KPSS şartsız 230 memur alımı yapacağını duyurdu. 4 farklı ilan yayınlayan banka, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istihdam sağlayacak. Banka tarafından yayınlanan ilanda başvuru detayları ve kadrolar hakkında detaylı bilgilere yer verildi. Peki, ? başvuru şartları ve tarihi nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

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    Ziraat Bankası KPPS şartsız 230 memur alımı yapacak!

    Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın 230 memur alımı yapacağını duyurdu. 4 farklı ilan yayınlayan banka, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istidam sağlayacak. Peki Ziraat Bankası hangi kadrolara alım yapacak? Başvuru şartları neler ve başvurular ne zaman başlayacak ? İşte merak edilen tüm detaylar....

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Ziraat Bankası, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle başvurularını tamamlayabilecek.

    ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş. UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

    3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

    4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

    5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

        POZİSYONUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

        Yukarıdaki niteliklere ek olarak adayların Müfettiş yardımcısı alımı ve Ziraat Teknoloji Uzman yardımcısı alımı için aranacak özel nitelikler şöyledir:

        Müfettiş Yardımcısı Özel Şartları:

        Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

        Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

        Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı Alımı Özel Şartları:

        Ziraat Teknoloji bu kapsamda 30 Uzman yardımcısı alacak olup alımlar, 10 Yazılım Mühendisi, 10 İş Analisti ve 10 Altyapı Sistem Mühendisi kadrolarında yapılacak. Buna göre adayların,

        Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

        HANGİ KADROLARA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

        Ziraat Bankası memur alımı yapılacak kadroları ve kaç kişi alınacağını açıkladı. İşte alım yapılacak kadrolar;

        Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı

        Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı

        Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardmcısı

        Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı
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