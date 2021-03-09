Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın 230 memur alımı yapacağını duyurdu. 4 farklı ilan yayınlayan banka, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istidam sağlayacak. Peki Ziraat Bankası hangi kadrolara alım yapacak? Başvuru şartları neler ve başvurular ne zaman başlayacak ? İşte merak edilen tüm detaylar....
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ziraat Bankası, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle başvurularını tamamlayabilecek.
ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş. UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.