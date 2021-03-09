ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları gündem oldu. ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alımı duyurusu yayınlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlar kura ile yapılacak. Kura sürecinin Mayıs 2021'e kadar tamamlanacağı öğrenildi. İşçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı nasıl yapılır?
600 İŞÇİ ALINACAK
Yapılan son dakika açıklamasında Çaykur bünyesine en az ilkokul mezunları arasından 600 işçi alımı yapılacağı öğrenildi.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Çaykur işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde oluyor:
- 18- 50 yaş aralığında,
- En az İlkokul mezunu,
- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.
2021 MAAŞLARI
3250 TL maaş 2020 yılı için belirlenen maaş. 2021 yılında yapılacak zamla en az 3500-3600 TL olması bekleniyor.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Geçen sene Şubat ayının sonunda yapılan alım bu sene hala yapılmadı. İlanın bugünlerde gelmesi bekleniyor.