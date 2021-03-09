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    • 09.03.2021 09:58
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    işçi alımı son dakika başladı mı? 2021 600 işçi alımı ilanı geliyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

    mevsimlik işçi alımı ilanı bekleniyor. 600 mevsimlik işçi alımı yapacak. ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR her yıl belirli dönemlerde mevsimlik işçi alımı yapıyor. Bu yıl için de 600 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle tamamlanacak. Geçtiğimiz aylarda gelen açıklamanın ardından hala ilan yayımlanmadı. Yapılan açıklamada 600 mevsimlik işçi alımı yapılacağına yer verildi. Geçen Sene Şubat ayında yapılan mevsimlik işçi alımı bu sene hala yayımlanmadı. İşte, ÇAYKUR 600 işçi alımına dair detaylı bilgiler…

    takvim.com.tr
    2021 600 işçi alımı ilanı geliyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

    ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları gündem oldu. ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alımı duyurusu yayınlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlar kura ile yapılacak. Kura sürecinin Mayıs 2021'e kadar tamamlanacağı öğrenildi. İşçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı nasıl yapılır?

    600 İŞÇİ ALINACAK

    Yapılan son dakika açıklamasında Çaykur bünyesine en az ilkokul mezunları arasından 600 işçi alımı yapılacağı öğrenildi.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Çaykur işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde oluyor:

    - 18- 50 yaş aralığında,

    - En az İlkokul mezunu,

    - Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.

    2021 MAAŞLARI

    3250 TL maaş 2020 yılı için belirlenen maaş. 2021 yılında yapılacak zamla en az 3500-3600 TL olması bekleniyor.

    BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Geçen sene Şubat ayının sonunda yapılan alım bu sene hala yapılmadı. İlanın bugünlerde gelmesi bekleniyor.

        ÇAYKUR 600 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI NASIL YAPILACAK?

        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladıklarını söyledi.

        Avcı, AA muhabirine, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında bu yıl, geçici ve daimi işçilerden 590'ının emekli olmasıyla önemli sayıda işçi açığı ortaya çıktığını belirtti.

        Yapımı tamamlanan yaş çay fabrikası ve bazı fabrikalardaki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin arttığını, böylece mevcut iş gücü ihtiyacında da artış olduğunu ifade eden Avcı, "Bu anlamda ilgili bakanlık ile gerekli görüşmeleri tamamladık. Personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladık." dedi.

        Avcı, alımların İŞKUR aracılığıyla yapılacağını kaydederek, "ÇAYKUR gerekli çalışmaları yürütüyor. Zaman ve müracaat konusunda gerekli şartları açıklayacak.

        Kura süreci Mayıs 2021'e kadar tamamlanacak ve işçi kardeşlerimiz yaş çay sezonunda iş başı yapmış olacak. Daha önce olduğu gibi hiçbir haksızlığa mahal vermeden işçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Bölgeye ve çay sektörüne hayırlı olsun." diye konuştu.
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