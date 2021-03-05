20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? MEB-sözleşmeli öğretmen başvuru tarihi, branş dağılımı, kontenjan sayısı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen açıklama geldi ve sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı, başvuru kılavuzu da yayınlandı. Uzun zamandır atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler haberimizde yer alıyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi yapılacak.
Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyecekler.
Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklar.
Ön Başvuruya ilişkin kayıtların belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59) ) itibariyle tamamlanması gerekiyor.
Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.