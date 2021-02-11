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    • Memurlar
    • 12.02.2021 10:16
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    • 12.02.2021 10:16
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    KPSS şartsız sınavsız hastanelere nedir? İşte kadrolar

    2021 yılı kamu işçisi alımı için son dakika bilgisi geldi. Gelen bilgilere göre alım için görüşmelerin başladığı, eksik kadroların belirlenmesinin ardından ilana çıkılacağı öğrenildi. Sağlık personeli kadrolarına 30 bin alım planlandığı, ancak duruma göre bu sayının artırılacağı bildirilirken; işçi kadrolarına alım sayısının önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi. Peki KPSS şartsız Sağlık Bakanlığı sınavsız hastanelere nedir? İşte tüm detaylar

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız sınavsız hastanelere en az lise mezunu personel alımı

    KPSS şartsız sınavsız Sağlık Bakanlığı hastanelere personel alımları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda araştırmalar internet üzerinden yoğunlaşmış durumda. Hastanelere KPSS'siz sağlık çalışanı alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelere, sağlık kuruluşlarına en az ilköğretim mezunu adaylar arasından işçi alımları önümüzdeki süreçte de devam edecek. Binlerce kamu işçisi adayı, hastanelere 2021 yılında işçi alımı yapılacak mı sorusunu sordu.

    30 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

    Sağlık personeli kadrolarına 30 bin alım planlandığı, ancak duruma göre bu sayının artırılacağı bildirilirken; işçi kadrolarına alım sayısının önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.

    HANGİ KADROLARA ALIM OLACAK?

    Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, hasta bakım personeli, hizmetli, klinik destek elemanı, bakım onarım personeli ve diğer işçi kadrolarına alım bekleniyor. Alımlarda ikamet şartı olacak.

        DAHA ÖNCE 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ KADRO DAĞILIMI BELLİ OLMUŞTU

        Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

        Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alınacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Personel alımı başvuru şartları kılavuzla beraber açıklanacak. Geçtiğimiz dönem yapılan 12 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları şu şekildeydi;

        1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

        2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

        3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        4. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

        5. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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