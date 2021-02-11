KPSS şartsız sınavsız Sağlık Bakanlığı hastanelere personel alımları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda araştırmalar internet üzerinden yoğunlaşmış durumda. Hastanelere KPSS'siz sağlık çalışanı alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelere, sağlık kuruluşlarına en az ilköğretim mezunu adaylar arasından işçi alımları önümüzdeki süreçte de devam edecek. Binlerce kamu işçisi adayı, hastanelere 2021 yılında işçi alımı yapılacak mı sorusunu sordu.
30 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
Sağlık personeli kadrolarına 30 bin alım planlandığı, ancak duruma göre bu sayının artırılacağı bildirilirken; işçi kadrolarına alım sayısının önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.
HANGİ KADROLARA ALIM OLACAK?
Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, hasta bakım personeli, hizmetli, klinik destek elemanı, bakım onarım personeli ve diğer işçi kadrolarına alım bekleniyor. Alımlarda ikamet şartı olacak.