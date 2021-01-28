İŞKUR'dan profil oluşturma iş arayan vatandaşların işverenle buluşmasını sağlamaktadır. İŞKUR profil oluşturma sayesinde meslek bulma ya da danışmanlık alma avantajları sağlamaktadır. İşkur profili oluşturan işçiler uygun işveren bulmayı sağlamaktadır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan ve ikamet eden TC vatandaşlarının ilgili sektörlerde iş bulmasına destek olmaktadır. Bu sayede Türkiye'deki istihdamda artış sağlanmaktadır. İşkur profil oluşturan işçiler için meslek danışmanlığı da sunmaktadır. İşkur, profil oluşturan vatandaşları için meslek danışmanları atamaktadır. Bu danışmanlar işçiye en uygun iş ilanlarını sunmaktadır.
İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?
İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:
Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.
Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.
Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.
İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.
Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.
İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,
İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.