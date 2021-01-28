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    • Memurlar
    • 28.01.2021 14:28
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    • 28.01.2021 14:29
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    profil oluşturma ekranı! İŞKUR'dan kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İŞKUR'da iş nasıl aranır?

    İş Kurumu olan , iş arayan ve işveren için kapsamlı teşvikler yapmaya devam etmektedir. Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan İşkur verdiği hizmetler ile işveren adayların iş gücü teminini ve iş arayan adayların da iş bulma hayallerine ulaşmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, İŞKUR’dan profil oluşturma iş arayan vatandaşların işverenle buluşmasını sağlamaktadır.  sayesinde meslek bulma ya da danışmanlık alma avantajları sağlamaktadır. Peki, İŞKUR profil oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    İŞKUR profil oluşturma ekranı! İŞKUR'da iş nasıl aranır?

    İŞKUR'dan profil oluşturma iş arayan vatandaşların işverenle buluşmasını sağlamaktadır. İŞKUR profil oluşturma sayesinde meslek bulma ya da danışmanlık alma avantajları sağlamaktadır. İşkur profili oluşturan işçiler uygun işveren bulmayı sağlamaktadır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan ve ikamet eden TC vatandaşlarının ilgili sektörlerde iş bulmasına destek olmaktadır. Bu sayede Türkiye'deki istihdamda artış sağlanmaktadır. İşkur profil oluşturan işçiler için meslek danışmanlığı da sunmaktadır. İşkur, profil oluşturan vatandaşları için meslek danışmanları atamaktadır. Bu danışmanlar işçiye en uygun iş ilanlarını sunmaktadır.

    İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

    İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

    İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

    Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

    Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

    Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

    Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

    İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

    Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

    İŞKUR Profil Oluşturmak İçin TIKLAYINIZ

    İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

    İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

    İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.



        İŞVERENLER NASIL İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURUR?

        İşverenlerin İŞKUR profili oluşturması özellikle talep ettiği kriterleri karşılayan işçiler bulması için önemlidir.

        İşverenlerin İŞKUR üzerinde profil açması için izlemesi gereken adımlar:

        İşverenlerin esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir. Bu alan üzerinden sayfanın üst sağ köşesinde bulunan üye olma sekmesine tıklanması gerekmektedir.

        Bu alan üzerinden İşkur kayıt sayfanın genel koşullarının okunması ve kabul edilmesi gerekmektedir.

        Genel koşulların onaylanmasından sonra talep edilen Sosyal Güvenlik Kurumu numarası, vergi numara bilgileri, faaliyet alanları, yasal bilgiler, şirket kuruluş tarihi, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girişmesi gerekmektedir.

        Gerekli bilgilerin girilmesinden sonra işverenin İşkur profili tamamlanacaktır.

        İŞKUR'DA KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        İşkur'da kayıtların yenilenmesi profillerin güncellenmesi için önemlidir. Kayıt yenileme işlemlerini yapmak daha güncel iş alanlarını görebilmek için önem teşkil eder.

        İŞKUR kayıt yenilemesi için yapılması gereken işlemler ise:

        İlk olarak iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir. Ardından İşkur'a kayıt olma alanına tıklanması gerekmektedir.

        Bu adımdan sonra İşkur sayfasının en üzerinde bulunan kutu alanında doğrulama kodunun girilmesi gerekmektedir.

        Bu alandan sonra TC kimlik numarası ve talep edilen kimlik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

        Bilgilerin revize edilmesi ve güncellenmesinden sonra kayıt işlemleri tamamlanmaktadır.

        İŞKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        İşkur'dan işçi alım başvurusu yapmak için İşkur sistemine giriş yapmak gerekmektedir. Özellikle kamu kuruluşları ya da özel sektör firmalarında çalışacak olan işçilerin online olarak ya da İşkur şubelerinden başvuru yapması gerekmektedir. Özellikle yurt dışında iş arayan TC vatandaşları, Türk firmalar ile çalışma imkanını da İşkur üzerinden bulabilmektedir. İş arayan vatandaşlar İşkur İl müdürlüklerine başvuru yaparak kendilerine uygun iş ilanları için başvuru yapabilmektedir. İş arayan kişiler İşkur'un sitesine öz geçmişlerini doğru, eksiksiz ve talep edilen uslüpla eklemeleri gerekmektedir. Talep edilen bilgilerin girilmesinden sonra İşkur'a kayıt olan kişiler hem yurt içi hem de yurt dışı iş ilanlarına ulaşabilmektedir.
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