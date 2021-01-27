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    • 27.01.2021 14:01
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    • 27.01.2021 14:01
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    KPSS şartsız sözleşmeli personel alımı başvurusu! TRT hangi kadrolardan personel alımı yapacak? Son başvuru tarihi...

    iş başvurusu nasıl yapılır? (TRT), 2021 yılında KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. TRT personel alım ilanları kurumun resmi kariyer internet sitesinden yayınlanıyor. TRT personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi, her bir meslek gurubu için ayrı ayrı belirtilmiştir. Eğer aday şartları taşıyorsa TRT alım sınavlarına davet ediliyor. TRT memur, sözleşmeli personel genel, özel başvuru şartları ile güncel TRT ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    TRT KPSS şartsız sözleşmeli personel alımı başvurusu!

    TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda farklı kadrodan alım yapılacak. TRT kurum sitesinden yayınladığı ilanlarla memur, sözleşmeli personel, geçici işçi alımları gerçekleştiriyor. TRT iş ilanları ile TRT kadrolarına sözleşmeli personel veya memur olarak alınacaklarla ilgili gereken şartlar ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    TRT PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    TRT personel alım kadro dağılımı şöyle:

    Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi Kıdemli Uzmanı
    Grafiker
    Output Producer
    Senior Promo Producer
    Head of Brand & Marketing
    Digital Producer - Fast News
    Craft Editor
    SENIOR GAME DEVELOPER
    SENIOR BACKEND DEVELOPER
    Head of Design Studio
    Sports Producer
    Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher
    Scheduler
    Speaker Coordinator
    Event Coordinator
    Deputy Researcher
    Interview Producer
    Senior Promo Video Editor
    Senior Producer - English
    Visual Brand Officer – English
    Visual Brand Officer – Arabic
    Senior Visual Brand Officer
    Planning Producer
    Senior Planning Producer
    Copy Editor – Arabic
    Copy Editor - English
    Senior Arabic Officer
    Senior Arabic Officer
    Script QC Assistant
    Script QC Lead
    Head of Publicity & Communications
    Localization QC Coordinator
    Localization Project Manager
    Head of Distribution
    Head of Partnerships

    TRT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

    Genel Şartlar şöyle;

    a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    ç) Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

    d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

    f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.

        TRT İŞ BAVURUSU NASIL YAPILIR?

        TRT iş başvuruları kariyer.trt.net.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. TRT personel alımı için adaylardan istediği başvuru şartlarını öğrenmek ve hemen online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ.

        TRT GRAFİKER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        TRT Spor Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde İstanbul ve Ankara konumlarında görevlendirilmek üzere Grafiker olarak çalışacak takım arkadaşları arıyor.

        GÖREV TANIMI

        Kanalımızın grafik tasarım çalışmalarını yürütmek,

        Üretilen yayın malzemelerinde kullanılmak üzere; 3D ve 2D animasyon, kompozit animasyon, jenerik, program kurumsalları ve led/wall animasyonları üretmek.

        GRAFİKER ALIMI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

        Üniversitelerin İletişim, Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı veya ilgili bölümlerinden mezun,

        En az 5 yıl televizyon veya dijital platformlara özgün grafik tabanlı görsel içerik üretmiş,

        Çeşitli spor dallarında bilgi sahibi ve güncel gelişmelere hakim,

        Özgün içerik üretebilen tasarımlara sahip,

        Jenerik, alt yazı bandı, seperator, role, çerçeve vb. çalışmalar konusunda bilgi sahibi,

            Adobe Photoshop ve Illustrator programlarını kullanarak özgün desen, Illustrasyon, Photomanipülasyon gibi canlandırmalarda kullanılacak malzemeleri üretebilecek sanatsal yeterliliğe sahip,

            Adobe After Effects programında kompozisyonlar oluşturup, yaptığı çalışmaları, video kurgu ve canlı yayın araçlarına entegre edebilmesi,

            3D yazılımlardan aldığı görüntüleri, Adobe After Effects programında işleyebilecek, renk düzenlemesi yapabilecek yeterliliğe sahip,

            Adobe Premiere, Cinema 4D programlarında bilgi sahibi,

            Yoğun iş temposuna yatkın,

            Yaratıcı, üretken, hızlı çıktı verebilen.
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