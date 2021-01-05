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    • Memurlar
    • 05.01.2021 09:33
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    • 05.01.2021 09:33
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    ndan 55 yeni personel alım ilanı | Milli Savunma Bakanlığı personel alım başvuru şartları

    'nda yayınlanan ilana göre nın 55 yeni personel alımı yapacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda başvuruların 31 Ocak'a kadar süreceği belirtilirken, detaylara da yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı onlarca yeni personel alacak

    tarafından yapılan açıklamada 55 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanda personel alımına ilişkin belirlenen şartlar da belirtildi.

    ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre alınacak adaylar için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak bildirildi. İlanda ayrıca "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak, 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, KPSS nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak" gibi şartlar belirtildi.

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