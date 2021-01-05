Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 55 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanda personel alımına ilişkin belirlenen şartlar da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre alınacak adaylar için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak bildirildi. İlanda ayrıca "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak, 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, KPSS nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak" gibi şartlar belirtildi.