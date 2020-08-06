Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 07.08.2020 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2020 19:00
    ABONE OL

    2020 yılı temizlik görevlisi ilanları! İŞKUR ilanları!

    ekranı ile başvurular başlamış durumda. İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfamızda ve verdiğimiz linklerde yer alıyor. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir.

    2020 yılı İŞKUR temizlik görevlisi ilanları! İŞKUR TYP ilanları!

    İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

    İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI

    İŞKUR ana sayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.

    İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

    İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    İŞKUR TYP Arama Sayfası için tıklayınız

    E-Devlet Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru Ekranı için tıklayınız

    İŞKUR Temizlik Görevlisi İlanları için tıklayınız...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 2020 yılı İŞKUR temizlik görevlisi ilanları! İŞKUR TYP ilanları!
    Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
    Tüm Memurlar Haberleri