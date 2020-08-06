2020 yılı İŞKUR temizlik görevlisi ilanları! İŞKUR TYP ilanları!

İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

İŞKUR TYP Arama Sayfası için tıklayınız

E-Devlet Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru Ekranı için tıklayınız

İŞKUR Temizlik Görevlisi İlanları için tıklayınız...