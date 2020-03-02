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'na sözleşmeli er alımı başvuru şartları... Gözler orada! 2020 yılı personel temin sayfası

'na sözleşmeli er alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Askerlik görevini meslek olarak yapan, öğrenim durumu en az ilköğretim mezunu olan askeri birliklerde çalışan erlere ''Sözleşmeli Er'' denir. Sözleşmeli er ya da erbaşlar, Kara, Hava ve Deniz Komutanlıklarında görev yapabilmektedir. Sözleşmeli erler, askerlik görevini belli bir süre ile yapmak yerine, belli bir ücrette maaş alarak askeri personel olarak hizmet verirler. Sözleşmeli er ya da erbaşların görev süreleri 3 ila 4 yıl arasındadır. Er alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de

  • Memurlar
  • 03.03.2020 10:50
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:50
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2020 yılı sözleşmeli er alımı için başvuru süreci devam ediyor

2020 yılı Mart ayı ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuru şartları adaylar tarafından araştırılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın en az ilkokul mezunlarından sözleşmeli er alımı için MSB'nin Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle başlayan başvuru işlemleri 8 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri https://pertemin.msb.gov.tr/ resmi sayfasından yapılıyor. Başvuru işlemlerine dair detaylı bilgilendirmeyi barındıran başvuru kılavuzuna da ilgili sayfadan erişim sağlanabiliyor. Er alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de

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