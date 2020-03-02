2020 yılı Mart ayı ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuru şartları adaylar tarafından araştırılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın en az ilkokul mezunlarından sözleşmeli er alımı için MSB'nin Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle başlayan başvuru işlemleri 8 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri https://pertemin.msb.gov.tr/ resmi sayfasından yapılıyor. Başvuru işlemlerine dair detaylı bilgilendirmeyi barındıran başvuru kılavuzuna da ilgili sayfadan erişim sağlanabiliyor. Er alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de

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