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  • 12.02.2020 09:14
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 09:22

Son dakika: ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak! Sağlık Bakanı duyurdu

Son dakika haberine göre puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı duyurdu! Binlerce personel alınacak
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.



, bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi ünvanlarında alım yapılacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın yönetim Hizmetleri GEnel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."


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