Bir çok vatandaşa iş imkanı sağlayan İŞKUR temizlik personel alımı yapılacağına dair ilanlara resmi sitede sık sık yer veriyor. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir. TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

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