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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 10:23

ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden açıklama geldi mi?

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağladığı 26. Dönem POMEM mülakatları 10 Aralık'ta tamamlandı. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Polis Akademisi'nden açıklama geldi mi? ?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM mülakatları gerçekleştirildi. 14-25 Ekim'de başvurularını gerçekleştiren vatandaşlardan spor mülakatlarını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara katılanlar 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katıldılar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Polis Akademisi'nden açıklama geldi mi? 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecanla sözlü mülakatların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama gelmedi. POMEM mülakat sonuçları tarihi belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.

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