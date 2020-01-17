KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için tercihlerin alınmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı mı? Tapu ve Kadastro personel alımı ne zaman yapılacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı kadro dağılımı...

KPSS 2020/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS 2020/3 tercihleri 8-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. KPSS 2020/3 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.