MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 7 Ocak'ta alınmaya başlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) başvurular bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçları heyecanla beklerken, başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MSÜ-2020 başvuruları 7 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecekler.

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