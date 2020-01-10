Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 10.01.2020 12:56
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 12:56

MSÜ başvuru son gün! 2020 ? ?

MSÜ başvuru işlemleri 7 Ocak'ta başlamıştı. Başvurularını gerçekleştiremeyen adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 2020 MSÜ sınavına dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, ? 2020 ? MSÜ başvuru şartları nedir?

MSÜ başvuru nasıl yapılır?

MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 7 Ocak'ta alınmaya başlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) başvurular bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçları heyecanla beklerken, başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MSÜ-2020 başvuruları 7 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecekler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ 2020 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMSÜ başvuru son gün! 2020 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri