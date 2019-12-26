Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapacak? Sorusu vatandaşlarca merak edilen konularda... Ağustos ayında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasının sonuçlarının açıklanmasından, Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği binlerce sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının akabinde sağlık personeli ilanı yayınlanmış ve akabinde başvuru süreci gerçekleşmişti. Bir müjdeli haber daha geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

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