2020 yılında kamuda istihdam edilecek kişi sayıları belli olurken, bir haber de Sağlık Bakanlığından geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği duyuruldu. Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:

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