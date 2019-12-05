Geçtiğimiz ay Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 12 farklı branşta açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alınacağı duyurulmuştu. 25 Kasım tarihinde alınmaya başlanan başvurular bugün sona erecek. Başvurunun son gününde Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte ilan hakkında bilgiler...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında sadece "www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurularda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacak.

Başvuru sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" adresinden ilan edilecek.