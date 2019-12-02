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  • 02.12.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 14:52

? Engelli kamu görevlileri yarın izinli mi?

Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bu özel günde engelli kamu görevlilerinin çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışanlar ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştı. Peki, ? Engelli kamu görevlileri yarın izinli mi?

Engelli kamu görevlileri yarın izinli mi?

3 Aralık engelli memura tatil mi? Her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinlikler düzenleniyor. engelli olarak çalışan vatandaşlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde izin haklarının olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu bağlamda, internet üzerinde '3 Aralık tatil mi' soruları gündeme geldi. Peki, 3 Aralık engelli memura tatil mi? Engelli kamu görevlileri yarın izinli mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

3 ARALIK ENGELLİ MEMURA TATİL Mİ?

Yarın yani 3 Aralık'ta, Genelge hükmü gereğince, kamuda çalışan tüm engelliler idari sayılacak

Genelgenin 3 No'lu bölümü şu şekildedir:

3- Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır.

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