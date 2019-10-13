Kamuya memur alımları ve personel alımları için yeni ilanlar geldi. Toplamda 6 bin 900 kişilik kadro ile KPSS puanı ile ve KPSS siz alım yapılıyor. İşte ilanlar. Ekim ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında başvuruları Ekim ayında başlayacak olan kamu kurmları, Farklı Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜBİTAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, İş Bankası, Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü, Kamu Göretimi Kurumu, TMSF, Dışişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar. İşte KPSS'li KPSS şartsız DPB güncel iş ilanları

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