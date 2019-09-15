İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımlarına 15 Eylül itibari ile personel ve memur alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel iş ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde yer alan 10 farklı kamu kurum ve kuruluşları bünyesine, en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapılıyor. İşte İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanları ve kadroları... İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. 15 Eylül İŞKUR güncel iş ilanları ve İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?
15 Eylül İŞKUR iş ilanları! İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?
İŞKUR tarafından personel ve memur alımları devam ediyor. Vatandaşlar İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda faklı mesleklerden 43 bin personel alımı yapılacak. Personel alımları için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranacak. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor. İŞKUR'a başvuru yapmak istediğiniz ilan için en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya aşağıda bulunan link alanını tıklayarak online olarak anında kayıt yaptırabilirsiniz. Yayınlanan iş ilanları içerisinde eski hükümlü ve engelli personel alımı yapan kurumlarda vardır. İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı şartları nedir?
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