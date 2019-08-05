Önlisans polis alımı başvuruları nasıl yapılır? Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından geçtiğimiz günlerde önlisans polis öğrenci alımı yapılacağı açıklanmıştı. 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı şartları belli oldu. Peki, önlisans polis alımı başvuru şartları neler? 2019 PMYO polis alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

PMYO ÖNLİSANS POLİS ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

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Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)