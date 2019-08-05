Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son zamanların ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için sınava katılan adaylar müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavı 13 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.