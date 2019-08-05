Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 05.08.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 11:59

EGM geri sayımı başlattı! 2019 ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçilik 1. ve 2. dönem sınavları 13 Temmuz'da uygulanmıştı. Sınava katılan ekçi adayları sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediyordu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2019 ?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son zamanların ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için sınava katılan adaylar müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavı 13 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriEGM geri sayımı başlattı! 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? pa.edu.tr
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri