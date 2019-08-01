2019 Ağustos ayı lise, ön lisans ve lisans mezunu 15 bin 350 memur, personel polis alım başvuru şartları nedir? Kamuya en az lise mezunları arasından memur personel ve polis alınmak üzere ilanlar art arda geldi ve başvuru süreci başlıyor. Peki kimler başvuru yapabilir? Kamu kurumları ve kamu kuruluşları uzun süredir sadece lisans mezunu adaylar arasında alım yapmaktaydılar. Ancak son hafta yayımlanan ilanlara göre en az lise mezun olmak kaydı ile, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur, personeli polis ve asker alımları yapılıyor. Hatta bazı İŞKUR üzerindeki ilanlara göre de ilköğretim mezunu personel alımları da yapılmaktadır. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.