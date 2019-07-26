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  • 26.07.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 15:21

Sözleşmeli öğretmen adayları dikkat! Tercihler başlıyor! 2019 MEB ne zaman?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, tercih dönemi yaklaşıyor. 4 Temmuz'da sınav sonuçlarını görüntüleyen adaylar tercih takvimini araştırıyor. Peki, ne zaman başlıyor? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih takvimi...

Sözleşmeli öğretmen adayları dikkat! Tercihler başlıyor...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik için gerçekleştirilen sınavın sonuçları 4 Temmuz'da açıklanmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına geri sayım başlerken öğretmen adayları tercih takvimini bekliyorlar. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih takvimi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Tercihler ve atamalar ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz...

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