yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Personelleri Platformundan geldi. Ali Aras Altıntaş yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bu açıklama Sağlık Bakanlığı kamu personeli alım ilanının çok yakın tarihte duyurulacağı şeklinde yorumlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alım başvuru şartları ne olacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı için flaş açıklama