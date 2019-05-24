24 Mayıs KPSS şartsız sınavsız DPB memur personel alım ilanları başvuru şartları! İşte son tarihler Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz günlerde devlet kurumları personel ve memur alım ilanlarını bir biri ardına yayınlamaya başladı. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı DPB iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında 2 Bin 374 personel alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir.