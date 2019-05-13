Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 30 bine yakın personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açılışında net bir rakam verilecek alınacak sağlık personeli sayısının 29 bin 689 olacağını ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak 29 bin 689 personel ile ilgili kafaları karıştıran bir diğer husus ise açıktan mı yoksa merkezi atama ile mi yapılacağıydı. Bu sorunun cevabı ile birlikte atamaların ne zaman yapılacağı da açıklandı. İşte detaylar...