Kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? İşte KPSS'li KPSS'siz güncel memur alım ilanları. Ülkemizde bulunan Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerinde bulunan personel eksikliğini karşılamak üzere 2 bin kişilik boş kadro ile memur personel ve askeri personel alımı yapılıyor. İşte yayımlanan ilanlar. Bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsada bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir. Kamuya yayımlanan memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvurular kurumun veya bakanlığı belirttiği yönde başvuru yapılması gerekiyor.