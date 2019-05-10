Özel Güvenlik Görevlisi, son zamanlar en çok ilgi duyulan meslekler arasında. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından her yıl dönem dönem gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımları sınavlarının 81. dönem sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 81. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2019 ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

81. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, Özel Güvenlik 81. Temel ve 57. Yenileme Eğitimi yazılı sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçları saat kaçta açıklanacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor ancak, bir önceki sınavın detaylarına baktığımızda sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.

2019 ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

81. ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME

Adaylar sınav soruları ve cevaplarına Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişebilecek. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.