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  • 06.05.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 09:54

2019 personel alım başvuru şartları! İşte şartsız personel alımı ilanı

şartsız personel alımı ilanı yayınlandı! kadrolu personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında Türkiye'de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek. TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü birimine Gebze/Kocaeli ilinde toplamda 142 kişilik boş pozisyon ile personel alımı yapacak. TÜBİTAK adaylardan genel olarak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Lisans eğitimi almış olmak, İngilizce yeterliliğini katılmış olduğu sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak şartları aranmaktadır.

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