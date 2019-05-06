TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek. TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü birimine Gebze/Kocaeli ilinde toplamda 142 kişilik boş pozisyon ile personel alımı yapacak. TÜBİTAK adaylardan genel olarak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Lisans eğitimi almış olmak, İngilizce yeterliliğini katılmış olduğu sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak şartları aranmaktadır.