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  • 03.05.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:45

lar ile kamuya personel, işçi memur alımı başvuru şartları nedir? 2019 İŞKUR yeni iş ilanları

2019 güncel iş ilanları - İŞKUR () üzerinden yayımlanan ilan binlerce kişilik iş ilanında ilkokul, lise, önlisans, lisans düzeylerinden çok sayıda personel alımı devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ve kamu iş ilanlarının detayları belli olmaya başladı. Peki İŞKUR 20 bin açık ilanda kamu grubu, personel, işçi alım başvuru şartları neler? İŞKUR hangi kadrolara kaç kişi alacak? Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler,

2019 yılı İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde özellikle iş arayan vatandaşlarımız İŞKUR iş ilanlarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu bağlamda biz de araştırmalar yaptık. İŞKUR açık pozisyon ilan kamu grubu, personel, işçi memur alımı başvuru şartlarını araştırdık. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

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