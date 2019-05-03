2019 yılı İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde özellikle iş arayan vatandaşlarımız İŞKUR iş ilanlarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu bağlamda biz de araştırmalar yaptık. İŞKUR açık pozisyon ilan kamu grubu, personel, işçi memur alımı başvuru şartlarını araştırdık. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.