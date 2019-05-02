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  • 03.05.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:39

2019 memur (KPSS'li, KPSS şartsız , lisans, önlisans, lise)

nın başlamasıyla birlikte devlet kurumları personel ve memur alım ilanlarını bir biri ardına yayınlamaya başladı. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı DPB iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında 2 Bin 374 personel alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. İşte 2019 Mayıs ayı memur ve DPB iş ilanları haberimizde

2019 Mayıs ayı içerisinde memur personel alımları yapılıyor. Peki Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve kurumların kendi internet sitesinden yayımladıkları ilanlara göre kaç personel alınıyor? Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir.

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