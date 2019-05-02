Türkiye iş Kurumu tarafınca yeni ilanlar yayımlandı.Piyasaya çıkan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve minimum ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Bekçi alımı için müracaat şartları nedir? İşte müracaat ekranı ve detayları... Bekçi maaşları ne kadar oldu? Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.