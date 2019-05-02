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  • 02.05.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 09:50

Bekçi alımı ? 'dan farklı illere bekçi alım kontenjan sayısı kaç? oldu?

tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Peki başvuru şartları neler? Hangi illerde alımlar yapılıyor? İlana başvurular nasıl yapılacak? Merak edilenler haberimizde... İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

Türkiye iş Kurumu tarafınca yeni ilanlar yayımlandı.Piyasaya çıkan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve minimum ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Bekçi alımı için müracaat şartları nedir? İşte müracaat ekranı ve detayları... Bekçi maaşları ne kadar oldu? Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.

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