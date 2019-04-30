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  • 30.04.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 08:55

personel başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 i alım başvuru şartları nedir?

29 bin 600 i alım başvuru şartları - Sağlık Bakanlığı personel başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin ı yapılacağının duyurulmasının ardından binlerce vatandaş yayınlanacak ilanları bekliyor. Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında 29 bin 600 personel alımı yapacağını ve alım detaylarının Nisan ayı içerisinde duyurulacağı belirtmişti fakat bakanlıktan henüz personel alımlarıyla ilgili doyurucu bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı yapılacak. Binlerce kişi tarafından bu haber büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları Sağlık Bakanlığı personel başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen on binlerce sağlık personeli adayı bulunuyor.

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