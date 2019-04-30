Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı yapılacak. Binlerce kişi tarafından bu haber büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları Sağlık Bakanlığı personel başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen on binlerce sağlık personeli adayı bulunuyor.