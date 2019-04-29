MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda tercih tarihi 29 Nisan'ı işaret ediyordu. Şu saate kadar tercihlerin henüz açılmaması merak uyandırmıştı. Tercih yapacak olan adaylar, bakanlığın resmi internet adresine akın ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinde, 2019 MSÜ tercih kılavuzu ile ilgili bir bilgi paylaşıldı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte 2019 MSÜ tercih işlemleri ile ilgili merak edilen her şey...

MSÜ TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercih kılavuzu 30 Nisan Salı günü yayımlanacak. Böylelikle, tercih işlemleri de aynı gün içerisinde başlayacak. Tercih işlemleri 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

BARAJ PUANI AÇIKLANDI MI?

Adayların merakla bekledikleri taban-tavan ve baraj puanı kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak.

MSÜ'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda;

" 2018-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylarımız istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden 2019-YKS'nin diğer oturumlarına katılabileceklerdir. Ancak 2018-TYT puanı ile 2019 yılı TYT sınavına girmeyecek adaylarımızın 2018-TYT puanlarının MSB tarafından TYT puanına konulan taban puanın altında kalması durumunda askeri öğrenci adaylıklarının sonlandırılacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir." denildi.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

* 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI (ADP) NEDİR?

Adaylar ADP'na göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (OrtaÖğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.