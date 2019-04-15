Cumhurbaşkanlığı'nda çalışacak 7 bilişimci aranıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda yüksek maaş ile farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve detaylar şöyledir. Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın resmi gazete yayımlanmasının ardındna başlayacaklar. Bu yönde başvurular 15 Nisan 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 29 Nisan 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını Başkanlığın https://www.sbb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. bunun dışında yapılacak hiçbir başvuru yöntemi geçerli sayılmayacaktır.



CUMHURBAŞKANLIĞI HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 7 kişilik boş kadro ile, 3 veri Analizi, Geliştirme ve raporlama uzmanı, 2 yazılım Geliştirme uzmanı ve 2 Yazılım Geliştirme uzmanı ( 2. Grup ) olmak üzere 7 kişilik boşluk ile sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adayların ilgili ilana başvuru yapabilmeleri için, Öncelikle 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları ve Yabancı Dil Sınavından ( YDS ) inilizce dilinden puan almış olmaları gerekmektedir. Bu yönde adaylara sınav yapılacak olup değerlendirme için bu iki kritere bakılacak ve adayların puan durumlarına sıralama yapılacak.

Bunun dışında adaylardan genel olarak, 65 7Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği bulunan ve YÖK onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak, Erkek adaylar içni askerliğini yapmış veya askerlik ile bağlantısı bulunmamak gibi nitelkler aranacak. Diğer özel niteliklere ulaşmak isteyen adaylar ilanın tam metnini inceleyebilirler.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞVURULARI

Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın resmi gazete yayımlanmasının ardındna başlayacaklar. Bu yönde başvurular 15 Nisan 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 29 Nisan 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını Başkanlığın https://www.sbb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. bunun dışında yapılacak hiçbir başvuru yöntemi geçerli sayılmayacaktır.