MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Sınava katılan adaylar geçtiğimiz gün yayınlanan sınav soru ve cevaplarını görüntüledikten sonra gözlerini sonuçlara çevirdi. ÖSYM'nin yayınladğı sınav takviminde, MSÜ sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bildirildi. Peki, 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

2019 MSÜ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın heyecanla beklediği MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.