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  • 27.03.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 10:27

2019 KPSS'li lise, ön lisans lisans mezunu 17 Bin 425 memur başvuru şartları nedir

Kamu kuruluşlarında görevlendirmek için 17 Bin 425 personel ı yapılacak. Personel ve memur alımının yapılacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İlan çıkan kamu kuruluşları kendilerine uygun nitelikte personel arıyor. 17 Bin 425 personel ve memur alımının bazı şartları var. Bunlardan bir tanesi ise herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamaktır.

2019 KPSS'li KPSS şartsız lise, ön lisans lisans mezunu 17 Bin 425 memur personel alım başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar. Kamuya birbirinden farklı pozisyonlar için personel alımları yapılacak. 17 Bin 425 memur ve personel alım başvuru şartları işsiz vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu için personel ilanları devamlı güncelleniyor. 17 bin 425 kişilik kadro ile memur ve personel alımı yapılacak olup başvurular hakkında tüm detaylar haberimizde olacak. Söz konusu olan kamuya 17 bin 425 memur personel alımı ilanı için başvurular farklı yollar ile yapılacak. Bu kapsamda başvurular, Elektronik ortamda, Şahsen veya posta yolu yapılabilmektedir.

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