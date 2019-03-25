Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Binlerce aday sınav için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Öte yandan yayınlanan kılavuz ile birlikte sınavın detayları da belli oldu. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2019 MSÜ sınav tarihi ne zaman? Sınav süresi kaç dakika olacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2019 yılı MSÜ sınavı için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda sınav yerlerinin, sınav tarihinden 1-2 hafa öncesinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2019 MSÜ sınav yerlerinin bu hafta içerisinde adayların erişimine açılması tahminler arasında.

ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri açıklandığında haberimizin içeriğine eklenecektir.

2019 MSÜ SINAV TARİHİ VE SINAV SÜRESİ

Sınav 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde , beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.