20 bin öğretmen atamasının branş dağılımı listesi yayınlandı mı? Branş dağılımı nasıl olacak?

Birçok öğretmen 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımı listesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sitesinde yayımladı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması branş dağılmıyla ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sitesinde yayımladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen başvurusuna ilişkin tarihleri açıkladı. Açıklanan takvime göre; ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 5 Nisan 2019 tarihinde olacak. Sözlü sınavlar 12 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 4 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN TAKVİM

Ön Başvuru Alınması: 26/03/2019

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı: 01/04/2019



Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 01/04/2019



Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması: 12/06/2019 ve 30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 08/07/2019 ve 10/07/2019



Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması: 16/07/2019



Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.