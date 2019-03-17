Bekçi alımı için merakla beklenen başvuru şartları ve müracaat tarihi Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Pazartesi günü Polis Akademisi aracılığıyla başvuruları yapılabilecek olan 8 bin bekçi alımı için şartlar arasında başvuru yapılan ilde en az bir yıl ikamet ediyor olma şartı yer alacak. İşte, bekçilik başvurusu için aranan şartlar ve adayların merak ettiği bazı bilgiler

Belirli şartları karşılayan adayların başvurularını gerçekleştirebileceği bekçilik başvurusu, 18 Mart-01 Nisan arasında gerçekleştirilebilecek.