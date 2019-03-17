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  • 17.03.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 11:44

başvuru şartları neler? başvuru tarihi ne zaman? Bekçi alım ilanı detayları...

8 bin için başvuru şartları neler? Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımına dair adayların başvuru şartlarını açıkladı. Polis Akademisi bünyesinde bekçilik eğitimi aldıktan sonra il ve ilçe Emniyet Müdürlükleri bünyesinde görevlendirilecek olan bekçiler ilk aşamayı tamamlamaları halinde yazılı sınava girecek. Peki bekçi olmak için gerekli şartlar neler? Bekçi nasıl olunur? Kimler bekçi olmak için başvurabilir? Bekçilik sınavı başvuru tarihi ne zaman? İşte bekçi alımı ile ilgili detaylar...

Bekçi alımı için merakla beklenen başvuru şartları ve müracaat tarihi Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Pazartesi günü Polis Akademisi aracılığıyla başvuruları yapılabilecek olan 8 bin bekçi alımı için şartlar arasında başvuru yapılan ilde en az bir yıl ikamet ediyor olma şartı yer alacak. İşte, bekçilik başvurusu için aranan şartlar ve adayların merak ettiği bazı bilgiler

Belirli şartları karşılayan adayların başvurularını gerçekleştirebileceği bekçilik başvurusu, 18 Mart-01 Nisan arasında gerçekleştirilebilecek.

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